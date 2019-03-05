زوجها السابق ظهر.. انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد أشهر من الزواج

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية هنا شيحة، تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس.

وأوضحت المصادر، أن هنا شيحة تمر بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها عن أحمد فلوكس وانتقالها للعيش في بيت والدها في مدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أنها ترفض الإفصاح عن سبب الخلاف، إلا أنها قالت إنَّها لم تتخيل يوماً أن يعايرها ” بزوجها السابق وأبنائها أو أن تنفصل بهذه السرعة ” .

وكان فلوكس، قد أعلن انفصالهما إلكترونياً بحذف صورهما من على ” إنستجرام ” ووسائل التواصل.

يذكر أنه زواج الثنائي لم يمر عليه وقتًا طويلًا، إذ تزوجا في شهر أكتوبر الماضي، بعد نفيهما مرارًا ارتباطهما،.