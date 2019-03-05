بعدما شاهد زوجته في فيلم إباحي.. النيابة تفرج عنها وتصدم الزوج!

القاهرة(صدى):

اتهم زوج زوجته بالزنا، والشروع في قتل عشيقها، بعدما شاهد لها مقطع فيديو جنسي، متداول مع شباب منطقة في مصر، وبعد مرور 3 أشهر على الاتهام أصدرت النيابة قرارًا بحفظ القضية، وذلك لسقوط التهمة عنها بانقضاء الفترة التي حدثت بها الواقعة.

وأوضح مصدر قضائي، أن قرار الحفظ صدر بعدما ثبت أن الفيديو الذي ظهرت فيه الزوجة كان قبل الزواج، مشيرًا إلى أنه تبين للنيابة أن الزوجة المتهمة بالزنا كانت تمارس الرذيلة في المقطع المذكور، قبل زواجها من المتهم ” الزوج ” ، بسنوات.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بتعدّي عاطل على زوجته بسلاح أبيض ” كتر ” ، حيث قام بتمزيق جسدها بسبب خلافات عائلية بينهما، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة تبين صحة الواقعة، وجرى العثور على الزوجة مصابة بإصابات خطيرة، وجرى نقلها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأوضحت التحريات أن المتهم مسجل خطر خرج منذ وقت قصير من السجن بعد قضائه فترة عقوبة الحبس، ويوم الواقعة خرج بصحبة أصدقائه وأثناء جلوسه معهم لمشاهدة أفلام إباحية، تفاجأ بظهور زوجته، في أحد الأفلام الجنسية، فعاد إلى منزله غاضبًا وقرر مواجهتها بما شاهده، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما، قام على إثرها بإخراج سلاح أبيض ” كتر ” ، من طيات ملابسه وتعدّى عليها وفر هاربا.

وجرى ضبطه واتهم زوجته بالزنا، وقدم للنيابة فيديو يحتوي على مقطع جنسي بينها وبين عشيقها، وبعد الفحص حفظت النيابة بلاغ الزنا بعدما ثبت أن الفيديو في فترة زمنية قبل زواجها منه.