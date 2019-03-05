  • الثلاثاء 5

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الديوان الملكي: وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز
الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *