بالفيديو.. فنانة مشهورة تضرب ابنتها وهي حافية القدمين

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية أبرار، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على ” سناب شات ” ، فيديو غريب ظهرت فيه وهي تضرب ابنتها.

وظهرت وهي تجلس في السيارة منتظرة الأخيرة، وعندما أتت بدأت بضربها وشتمها، مشيرة إلى أنها عادة ما تكون سبب تأخرها.

وكانت الإبنة حافية القدمين. والمستغرب أنها بدأت بالضحك ولم تأخذ ملاحظات الأم على محمل الجد وأجابت: ” لا تتحلطمين ” .