صورة تفتح النار على حلا الترك

أميرة خالد(صدى):

لم تحصل صورة للفنانة حلا الترك، تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على إعجاب عدد كبير منهم.

وأوضحت الصورة حلا بالمكياج الكامل، وهو ما أثار في وجهها موجة من الانتقادات، فاعتبر كثير من المتابعين أن المكياج لا يليق بها، فيما رأى آخرون أنه يجعلها تبدو أكبر سناً مما هي عليه في الواقع، وأطلقوا عليها صفة ” عجوز ” ، ولفتوا إلى أن المستحضرات أخفت كل معالم وجهها وألحقت الضرر ببشرتها.

وقالوا: ” البشرة معدومة ” ، و ” مايليق عليها المكياج الثقيل ولا مثل ماهي ” ، و ” حرقت مراحلها ” ، و ” مبينة عمرها 45 سنة ” ، و ” مكياج عجوز ” ، و ” كأنها عانس. ”

يشار إلى أن النجمة تتعرض مؤخراً للكثير من الانتقادات بسبب مخالفة برنامجها للتوقعات.