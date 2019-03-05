بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم تمتد الى منطقة نجران وكذلك الاجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة ( الليث ، القنفذة) تمتد الى منطقة جيزان.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وعلى الاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل .