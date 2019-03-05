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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم تمتد الى منطقة نجران وكذلك الاجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة ( الليث ، القنفذة) تمتد الى منطقة جيزان.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وعلى الاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21683 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين

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