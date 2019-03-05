بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم تمتد الى منطقة نجران وكذلك الاجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة ( الليث ، القنفذة) تمتد الى منطقة جيزان.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وعلى الاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل .
🌦
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأربعاء
2019/03/06 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/Mg6Jignexf
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 5, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46943 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيب الخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 21683 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين