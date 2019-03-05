انطلاق سيارة كيا كوبيه مستقبليّة بأربعة أبواب بجنيف

جنيف(صدى):

تكشف كيا عبر ذراعها في أوروبا، عن سيارتها الجديدة الجريئة الكهربائية تماما في معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019.

لقد تم تصميم السيارة في مركز التصميم الأوروبي التابع لشركة كيا في مدينة فرانكفورت، وهو تجسيد مرئي لرغبة الشركة في المضي قدمًا في عالم مثير من السيارات التي تعمل بالكهرباء تماماً.

وقال السيد/غريغوري غيوم، نائب الرئيس للإدارة التصميم بشركة كيا موتورز أوروبا: “ يدور تصميم السيارة حول عنصر جذب القلوب وجعلها تخفق بسرعة ولفترة أطول من الدهشة، كما إننا نعتقد أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنع إجراء التغير في التصميم بحجة أن السيارة تعمل بالكهرباء ” .

وأضاف قائلاً: “ لقد تخيلنا تصميم سيارة كهربائية بالكامل لا تكتفي فقط بالإستجابة والرد على مخاوف المستهلكين حول النطاق الذي تقطعه السيارة وأدائها وشبكات إعادة الشحن وديناميكية القيادة، بل إنها تترك لديك الكثير من الدهشة والإثارة عندما تنظر إليها، إلى جانب الشعور بالمتعة المفرطة عندما تقودها، ولهذا السبب تم تصميم السيارة النموذجية الكهربائية بالكامل ليس فقط لجعل قلبك يخفق بسرعة، ولكن أيضًا لتوضيح منهجنا الشمولي والوجداني فيما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية ” .

علماً بأنه سوف يتم الكشف عن سيارة كيا النموذجية الجديدة في 5 مارس 2019م.