دي يونغ: برشلونة وأياكس أمستردام سبب تشجيعي على الإطاحة بريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، أن ناديه المستقبلي برشلونة شجعه وفريقه الحالي أياكس أمستردام، على الإطاحة بالغريم التقليدي ريال مدريد من دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويركز على مواجهة ريال بملعبه سانتياغو برنابيو، على أمل تعويض الخسارة 1-2 في لقاء الذهاب في أمستردام، قائلًا: “ تحدثت معهم عند توقيع العقد، وأبلغوني بأن نحاول الإطاحة بريال مدريد، لأن هذا أمر رائع بالنسبة لبرشلونة. ”

وحصل أياكس على دفعة قبل مواجهة ريال، الذي يحتكر اللقب القاري منذ 2016، بعد إيقاف القائد سيرجيو راموس الذي حصل على انذار متأخر في مباراة الذهاب في أمستردام.

وطالب دي يونغ فريقه بالتحلي بالشجاعة والإيمان بإمكانية تحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد الذي خسر آخر 3 مباريات في برنابيو وتعرض للهزيمة 1-0 و3-0 من برشلونة في آخر مواجهتين، مضيفًا: “ يجب أن نهاجم وأن نضعهم تحت ضغط وأن نلعب بشكل رائع، إذا ساهم الجميع في ذلك يمكننا أن نحقق مفاجأة. “