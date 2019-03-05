بالفيديو والصور .. ” ظبيان ” أكبر مركبة متعددة استخدامات في العالم

أميرة خالد(صدى):

تعتبر مرسيدس G63 AMG 6×6 سيارة كبيرة مميزة للطرق الوعرة, ولكنها لا يمكن أن تقارن بأي حال من الأحوال بهذه المركبة الضخمة التي نراها في الصور المرفقة والتي صممت من قبل جامع السيارات الشهير الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان في دبي ، وحملت السيارة متعددة الاستخدامات الضخمة اسم Dhabiyan وهي عبارة عن جزء من جيب رانجلر ودودج دارت والمركبة العسكرية Oshkosh M1075.

ويبلغ طول هذه المركبة قرابة 10.7 متر وعرضها 2.5 متر وارتفاعها أكثر من 3 متر وهي بذلك تعتبر أكبر سيارة متعددة استخدامات في العالم ، حيث ترتكز على 10 عجلات ووصفت هذه المركبة بأنها سفينة الصحراء مع وزن اجمالي يتجاوز 24 طن. وتأتي المركبة بنفس المحرك العسكري الأصلي في Oshkosh M1075 وهو محرك 15.2 لتر كاتربيلار ديزل بقوة 600 حصان .

ولم يتم اعلان مواصفات هذه السيارة ولكنها بالتأكيد ليست سريعة بسبب وزنها الضخم , ومن أجل الوصول الي هذا التصميم الغريب تم دمج مقدمة شاحنة من الأربعينيات مع مقصورة سيارة جيب رانجلر أنليميتد مع مصابيح من فورد سوبر ديوتي والصادم الخلفي من دودج دارت ، وتعرض هذه المركبة في الوقت الحالي في متحف الامارات الوطني للسيارات.