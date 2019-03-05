3 عادات يومية غير مكلفة تخلصك من بقع البشرة

أميرة خالد(صدى):

من المشكلات التي تواجهها الكثير من النساء والفتيات الصغيرات، ظهور بقع داكنة في الوجه، والتي تسبب الإحراج لصاحبتها، خاصة أنه كثيرا ما يعجز المكياج عن إخفاء تلك البقع.

وتشير خبيرة التجميل مي محروس ، إلى أنه يمكن التخلص من أي بقع موجودة في البشرة، دون اللجوء إلى كريمات التفتيح، وذلك من خلال الاعتماد على العديد من المواد الطبيعية، والتي لها مفعول قوي في تخليص وتنظيف البشرة من أي بقع أو اسمرار .

– ادهني وجهك كل يوم ليلا بقطعة قطن مبللة بلبن، وعليه عصرة ليمون، قبل النوم مباشرة، واتركيه على بشرتك للصباح، وستظهر لك النتيجة بعد أسبوع.

– عليك الاهتمام باستخدام غسول وتونر مناسب لنوع بشرتك صباحا ومساءا، وكريم للنهار، وكريم لليل، وكريم للعين يكون مناسب لنوع بشرتك.

– استخدمي ” سكرب جيد ” ، من مرتين لثلاث مرات أسبوعيا، حتى تزيلي الجلد الميت والرءوس السوداء والبثور أولا بأول.

ملحوظة

استخدام الماسك وحده، لن يأتي بتأثير سريع، فلابد من الالتزام بكل الخطوات السابقة جميعها.