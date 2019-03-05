طبيب يتحرش بفتاة خلال الكشف الطبي

القاهرة(صدى):

وجهت فتاة مصرية اتهام لطبيب تحرش بها مستغلًا وظيفته بالمستشفى وقيامه بالكشف عليها وتشخيص مرضها وتحديد علاجها.

وقالت الفتاة أمام التحقيقات، إن الطبيب ، تحرش بها وقام بملامسة أجزاء حساسة بجسدها بعيدا عن مواطن الألم الذى تشعر به، وطلب منها رقم هاتفها المحمول لإقامة علاقة “غير شرعية” معها، فقامت علي الفور بالخروج مسرعة وحضرت لإثبات ذالك.

وأنكر الطبيب مانسب اليه وأنه لا يعرفها ولا يعرف سبب ادعائها وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 1162 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.