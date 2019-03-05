وفاة 3 أطفال في حريق منزل بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

توفي 3 أطفال من إحدى الجنسيات الإفريقية، في حريق منزل شعبي مكون من دورين في العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا، في تمام الساعة الرابعة عشر والدقيقة الخامسة والثلاثون من يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر جمادى الثاني ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بشارع المنصور وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين تم اخماد الحادث والحيلولة دون امتداد النار للمنازل المجاورة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن الحادث نجم عنه وفاة (٣) اطفال من إحدى الجنسيات الافريقية حيث اشارت المعلومات ان الأطفال كانوا بمفردهم وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.