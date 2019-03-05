بالفيديو.. مريم حسين تهاجم امرأة بملابس النوم

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الفنانة مريم حسين، في مقطع فيديو، شخصاً لم تسمِّه، لكن تبين أنه امرأة وأن الأخيرة نشرت معلومات خادشة عنها.

وأوضحت مريم في المقطع المصور أن الأخيرة نقلت عنها كلاماً خادشاً لم تتفوه به وأنها أساءت من خلال ذلك إلى سمعتها وأردات القول إنها لا تستحق أن تكون أماً، قائلة: ” أول شي أنا أم غصباً عنك واللي خلفوك “، لافتة إلى أنها لم تحظ بالتربية الصالحة.

ولفت الأنظار ظهور الفنانة بلباس (روب) النوم المفتوح، وهو ما شدّدت عليه الكثير من تعليقات المتابعين الذين وجهوا إليها انتقادات لاذعة.