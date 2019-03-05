بالفيديو.. مريم حسين تهاجم امرأة بملابس النوم
هاجمت الفنانة مريم حسين، في مقطع فيديو، شخصاً لم تسمِّه، لكن تبين أنه امرأة وأن الأخيرة نشرت معلومات خادشة عنها.
وأوضحت مريم في المقطع المصور أن الأخيرة نقلت عنها كلاماً خادشاً لم تتفوه به وأنها أساءت من خلال ذلك إلى سمعتها وأردات القول إنها لا تستحق أن تكون أماً، قائلة: ” أول شي أنا أم غصباً عنك واللي خلفوك “، لافتة إلى أنها لم تحظ بالتربية الصالحة.
ولفت الأنظار ظهور الفنانة بلباس (روب) النوم المفتوح، وهو ما شدّدت عليه الكثير من تعليقات المتابعين الذين وجهوا إليها انتقادات لاذعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46925 ] نشر منذ 48 دقيقة
هي صادقه
فعلآ انتي ماتستحقين لقب الأم😐
عناد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
وانت ماتستحق تكون إنسان