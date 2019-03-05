أتربة شديدة على 3 طرق في مكة.. وتحذير لروادها من تدني الرؤية

نايف السالم(صدى):

تشهد طرق (الطائف-الرياض)، (الخرمة-رنية)، (الساحل الجديد)، تدني في مدى الرؤية الأفقية؛ نظرًا لموجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

ودعا المركز الوطني للعمليات الآمنية، رواد هذه الطرق إلى توخي الحيطة والحذر لسلامتهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على مكة المكرمة يفيد بـ ” نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، تنتهي في السابعة مساء اليوم.