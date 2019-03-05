” الأرصاد ” : نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة غدًا

الرياض(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما نبهت الهيئة من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 3 عصراً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .