سان جيرمان يخشى تكرار ريمونتادا جديدة أمام مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غدا الأربعاء، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى النادي الفرنسي إلى حسم المهمة ضد ضيفه، بعدما تغلّب عليها ذهابًا بهدفين نظيفين، فمن المرجح أن يسهل مهمة سان جرمان إياباً هو غياب معظم لاعبي الوسط الأساسيين الذين خاضوا مباراة الذهاب عن صفوف يونايتد، مثل الصربي نيمانيا ماتيتش والإسباني أندير هيريرا والإنجليزي جيسي لينغارد.

وفي سان جيرمان، متوقع أن يكون المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من إصابة أبعدته قرابة شهر، بينما يتواصل غياب زميله أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

ويخشى الألماني توماس توخل، مدرب الفريق الفرنسي، من مغبة اعتبار أن الأمور قد حسمت، واضعًا في اعتباره ما حدث في ثمن نهائي موسم 2016/2017، عندما فاز على برشلونة برباعية نظيفة، قبل أن يقلب الطاولة ويحسم نتيجة الإياب بفوز تاريخي 6-1.