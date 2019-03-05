بالصور.. مرسيدس AMG GT R رودستر 2020 أجدد سيارة كشف ألمانية عالية الأداء

أميرة خالد(صدى):

مرسيدس AMG GT R رودستر 2020 أجدد سيارة كشف ألمانية عالية الأداء ستظهر رسمياً غداً ضمن عاليات معرض جنيف للسيارات 2019 .

فبعد ثلاث سنوات من إطلاق سيارة مرسيدس AMG GT R كوبيه ، توفرت لدينا اليوم الصور الرسمية الأولى لشقيقتها ذات السقف الكشف مرسيدس AMG GT R رودستر 2020 .

وكما تلاحظون التصميم الخارجي لنسخة السقف المكشوف من طراز مرسيدس ايه ام جي جي تي ار – Mercedes AMG GT R مطابق لنسختها الكوبيه ، مع وجود اختلاف في السقف القابل للإزالة بأجدد سيارات مرسيدس 2020 .

وحصلت هذه السيارة الكشف على اطارات أمامية قياس 19 إنش في الأمام و 20 إنش في الخلف ، وحصلت على لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 إنش و شاشة لنظام الترفيه والمعلومات بحجم 10.25 إنش .

ميكانيكياً تعتمد أجدد سيارة كشف من مرسيدس بنز على نفس محرك شقيقتها الكوبيه ، وهو محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 577 حصان (585 حصان اوروبي PS) و 700 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل هذا القلب النابض مع قير اوتوماتيك من سبع سرعات ثنائي الكلتش .

والصدمة كانت عندما علمنا أنه لا يوجد اختلاف في أرقام تسارع سيارة مرسيدس AMG GT R رودستر 2020 مقارنة مع نسختها الكوبيه ، لتتسارع السيارة الكشف ذات الأداء الرياضي العالي بزمن من 0 إلى 100 كم/س بزمن 3.6 ثانية أيضاً !!! مما يجعل شركة مرسيدس بنز تمشى على خطى شركة ماكلارين البريطانية وبالتحديد مع سيارتي ماكلارين 600LT سبايدر و ماكلارين 720S سبايدر ، سيارتي الكشف اللتين تمتلكان زمن تسارع نفس نسخ الكوبيه منهم ، وهذا الأمر يعاكس ما هو متعارف عليه كون سيارات الكشف تحتاج دائماً إلى زمن أكثر بالتسارع مقارنة مع نسخها الكوبيه بسبب زيادة وزن السيارة التي تمتلك محرك لإزالة السقف .

تبلغ السرعة القصوى المحددة الكترونياً في سيارة مرسيدس AMG GT R كشف الجديدة 317 كم/س (197 ميل/س) ، مع العلم أن السرعة القصوى في نسخة الكوبيه من هذا الطراز 318 كم/س .

سيتم صنع 750 نسخة فقط من هذا الطراز ولم يتم حتى الآن الكشف عن سعر مرسيدس AMG GT R رودستر 2020 ، ولكن وفقا لمصادر ترجح أن يكون أكثر من سعر AMG GT R كوبيه الذي يبدأ من 174,500 دولار أمريكي أي ما يعادل 654,500 ريال سعودي .

نود تذكيركم أن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 ستشهد أيضاً على إطلاق سيارة مرسيدس GLC 2020 المحدثة ، و مرسيدس AMG GLE 53 2020 .