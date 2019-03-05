بالصور.. ثلاثي الباطن يكملون برنامجهم التأهيلي وتمرين صباحي استعدادا للفتح

نواف السالم(صدى):

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، صباح اليوم، مرانًا على الملعب استعدادًا للقاء نادي الفتح.

وتنوعت التدريبات مابين التمارين اللياقية والتكتيكية المتنوعة، فيما اختتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها الكابتن سيبيريا العديد من الجمل الفنية.

كما استكمل الثلاثي جدعان مهنا ورائد الغامدي ورمزي صولان، برنامجهم التأهيلي مع الجهاز الطبي بالفريق.

ويواجه الباطن نادي الفتح، يوم السبت القادم الموافق 9 مارس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الباطن المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 32 نقطة.