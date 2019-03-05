بالصور.. ” وشاح صوفي ” ينقذ امرأة من الموت

لندن (صدى):

نجت امرأة بريطانية من موت محتم؛ بسبب ” وشاح صوفي ” ارتدته في المنزل قبل خروجها إلى العمل.

وعن تفاصيل الواقعة، ارتدت الفتاة وشاحها الجديد قبل الذهاب إلى العمل، وعندما توقّفت في أحد المنازل هاجمها ” شاب ” وطعنها بسكين 11 مرّة في الظهر والرقبة والخدّ والكتفين والذراعين والصدر، ثم هرب من المكان.

وتم إسعاف الفتاة إلى المستشفى، وكشف الأطباء أنّه بفضل الوشاح، لم تلامس السكين الشرايين الحيوية، حيث خضعت الفتاة لعملية جراحية استمرت أربع ساعات.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، الذي اعترف بأنه طوال 10 سنوات كان يحلم بطعن شخص ما حتى الموت، وحكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة بتهمة الشروع في القتل وحيازة السكاكين.