خلال الموسم القادم.. تقليص استخدام الحكام الأجانب بالمباريات

نواف السالم(صدى):

يتجه اتحاد كرة القدم، لتقليص حجم الاستعانة بالحكام الأجانب خلال منافسات دوري المحترفين الموسم المقبل، بحيث يمكن لكل نادٍ الاستعانة بستة حكام فقط في مبارياته، إذ يختار الطاقم الأجنبي في خمس مباريات مع دفع التكاليف المالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتكفل اتحاد الكرة فيه بمباراة واحدة فقط؛ فيما يتجه اتحاد الكرة لذلك لإعطاء الفرصة للحكم السعودي للمشاركة في قيادة المباريات، بعد أن ظل مهمشاً في منافسات هذا الموسم، وأصبح بعيداً عن دوري الأضواء.

ومن جانبه، أوضح خليل جلال رئيس لجنة الحكام: ” نتطلع كلجنة إلى وضع استراتيجية وبرامج، من أجل الارتقاء بالتحكيم السعودي، فإن عودة المقيم السعودي لتقييم مباريات الدوري السعودي ليس فقط لتقييم الحكام المحليين، بل نسعى أيضاً لتقييم الحكام الأجانب، إذ تم وضع خطة عمل للمعسكرات الخارجية والبرامج والدورات، وسيتم تقديمها للاتحاد السعودي لكرة القدم ” .

وأضاف: ” يظل الحكام السعوديون هم الأساس، ونتطلع إلى منحهم الفرصة في قيادة مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وهذا بلا شك يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع ” لافتًا إلى أن لجنة الحكام هي المسؤولة عن اختيار الحكام الأجانب، وكذلك هي المسؤولة عن تقنية الفيديو (الفار)، ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى التحكيم السعودي خلال المرحلة المقبلة.