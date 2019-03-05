” أريد شخصا يعتني بتجارتي ” .. ثري يعقد مسابقة لاختيار زوج لابنته

بانكوك(صدى):

أقدم رجل ثري ” أحد أقطاب فاكهة الدوريان ” في ” تايلاندا ” على عقد مسابقة لاختيار زوج لـ ” ابنته الصغرى ” ، والتي أعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن التفاصيل، نشر الرجل الثري على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يبحث عن زوج لابنته، وسوف تكون جائزة ” الزوج ” عشرة ملايين باهت ” 314180 دولارا ” .

وتقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة والفوز بالزيجة والجائزة، ولم يتضح بعد ماهية المنافسة، التي ستقام في إقليم شانتابوري شرقي البلاد، ومن المتوقع اختبار المنافسين بشأن معلوماتهم عن تجارة ” الدوريان ” .

وعن ذلك، قال ” الأب ” : ” أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر، إذا انتظرت أن يأتي زوجًا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسوف يكون ذلك بطيئا للغاية، لذلك أطلب شخصًا في التو واللحظة ” .