” أريد شخصا يعتني بتجارتي ” .. ثري يعقد مسابقة لاختيار زوج لابنته
أقدم رجل ثري ” أحد أقطاب فاكهة الدوريان ” في ” تايلاندا ” على عقد مسابقة لاختيار زوج لـ ” ابنته الصغرى ” ، والتي أعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن التفاصيل، نشر الرجل الثري على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يبحث عن زوج لابنته، وسوف تكون جائزة ” الزوج ” عشرة ملايين باهت ” 314180 دولارا ” .
وتقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة والفوز بالزيجة والجائزة، ولم يتضح بعد ماهية المنافسة، التي ستقام في إقليم شانتابوري شرقي البلاد، ومن المتوقع اختبار المنافسين بشأن معلوماتهم عن تجارة ” الدوريان ” .
وعن ذلك، قال ” الأب ” : ” أريد شخصا يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر، إذا انتظرت أن يأتي زوجًا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسوف يكون ذلك بطيئا للغاية، لذلك أطلب شخصًا في التو واللحظة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46868 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههه هههههههههههه
أخطب لبنتك ولاتخطب لأبنك
بس مو باالطريقة هذي
الله يعينك على
الطوابير
🚶🏃🏃🏃🚶🏃🚶🚶🕴️🕺🚶🏃🕴️🕺😂😂