مواطن عليه مخالفات ويرغب في التأمين على مركبته.. و ” المرور ” تجيب
أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة مراجعة وثيقة التأمين بشأن قبول التأمين على المركبات حال وجود مخالفات سواء لصاحب المركبة أو المفوض له .
وقالت ” المرور ” أنه يجب ألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة ، مع ضرورة تسديد المخالفات في جميع الحالات .
جاء ذلك رداً على سؤال مواطن وجهه للمرور اليوم الثلاثاء حول مدى إمكانية شمول المركبة بالتأمين حال تفويضه في ذلك علماً بأنه لم يسدد مخالفات عليه .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1357 ] نشر منذ 17 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المرور لطالما كان همه الأول هو زيادة أسعار المخالفات على المواطنين والمقيمين وهذا لن يفيد كلا الطرفين لماذا !؟ لأن المخالفات والعقوبات المرورية المبنية على منطق مدروس وذكي سوف تحقق النجاح لكلا الطرفين أما أن يكون هنالك مستفيد واحد فلن ينجح هذا وسوف يكون هنالك مخالفات اكثر واكثر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46868 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يعطيكم العافية👍
زائر[ عدد التعليقات: 2212 ] نشر منذ 12 دقيقة
يعني يامن او لا —————————— المخالفات مالها دخل في التامين