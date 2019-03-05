مواطن عليه مخالفات ويرغب في التأمين على مركبته.. و ” المرور ” تجيب

عادل الحربي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة مراجعة وثيقة التأمين بشأن قبول التأمين على المركبات حال وجود مخالفات سواء لصاحب المركبة أو المفوض له .

وقالت ” المرور ” أنه يجب ألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة ، مع ضرورة تسديد المخالفات في جميع الحالات .

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن وجهه للمرور اليوم الثلاثاء حول مدى إمكانية شمول المركبة بالتأمين حال تفويضه في ذلك علماً بأنه لم يسدد مخالفات عليه .