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تسهيلات للراغبين في السفر إلى المكسيك

تسهيلات للراغبين في السفر إلى المكسيك
الرياض(صدى):

أصدرت الولايات المكسيكية المتحدة عدداً من التسهيلات للراغبين في السفر إلى المكسيك.

وأوضحت أنه منذ تاريخ 9 نوفمبر 2012م، وبغض النظر عن الجنسية، فإن الراغبين في السفر إلى المكسيك ومنهم (المواطنون السعوديون) الذين يحملون وثائق تثبت الإقامة الدائمة أو تأشيرة صالحة وسارية المفعول لكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة أو أي دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك أي وثيقة تثبت الإقامة الدائمة في تشيلي، كولومبيا، أو بيرو، لا يحتاجون لإصدار تأشيرة سفر إلى المكسيك من أجل السياحة أو زيارات العمل أو أي نشاط غير ربحي لا تتجاوز مدته 180 يوماً.


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