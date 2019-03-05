الاتحاد يطيح بمدرب الريان القطري

طلال الغامدي(صدى):

استقال مدرب الريان القطري، التركي بولنت أويغون، عقب خسارة الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف أمام نادي الاتحاد، مساء أمس الاثنين، في دوري أبطال آسيا.

ومن جانبه، أوضح الحساب الرسمي للريان على تويتر: ” مجلس إدارة نادي الريان يوافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب بولنت من تدريب الفريق الأول ” .

ومن جانبه، صرّح ” أويغون ” عقب الخسارة القاسية: ” أنا المسؤول عن الخسارة، وأتأسف لها “، متحدثا عن جزء أول في المباراة “خلال 40 دقيقة مميزة سجلنا هدفا “، وجزء ثان ” هو الذي استقبلنا فيه الأهداف نتيجة عدم الحضور الذهني وبعض الأخطاء الفردية ” .