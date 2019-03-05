بالفيديو.. أحلام بخصر نحيف بعد خسارتها 5 كيلو

أبو ظبي(صدى):

خسرت الفنانة الإماراتية أحلام 5 كيلو من وزنها؛ لتبدو بخصر نحيف جدًا أكثر من السابق؛ حيث نشرت فيديو لمظهرها الجديد موجهة سؤالًا لجمهورها عن رأيهم فيه.

وتساءل عدد كبير جداً من معجبيها عن سرّ خسارتها الوزن إلى هذا الحد وأبدوا إعجابهم برشاقتها؛ فيما قالت: ” تصبحون على خير لاتنسون تكتبون لي ليستة (لائحة) الأغاني اللي تحبون تسمعونها في رياض العز ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة الإماراتية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها خسرت الكثير من وزنها؛ لافتةً إلى أنها تمكنت من فقدان 15 كيلوجراماً، معربة عن رغبتها في التخلي عن 5 أخرى إضافية.

وأوضحت أحلام إنها تمارس الرياضة، حيث تركض وتمشي لمدة ساعتين يومياً. وأضافت أنها تتناول الفيتامينات وتأكل كلّ أنواع الطعام باستثناء تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات والشوكولاته بعد الساعة 8 مساء.