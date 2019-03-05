” العمل ” تطرح مسودة مبادرة التوثيق الإلكتروني عقود العاملين بالقطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

طرحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مسودة مبادرة توثيق العقود إلكترونياً للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين ، تمهيداً لإصداره رسمياً ، وذلك بهدف تمكين أصحاب الأعمال من رفع وتحديث بيانات عقود العمل .

كما تمكن المبادرة العاملين من التحقق من بياناتهم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية .

وتلزم المبادرة أصحاب العمل بتسجيل العاملين المنضمين حديثاً خلال فترة معينة وفقاً لأحكام نظام التأمينات ، كما تلزم أصحاب الشركات والأعمال بتسجيل أصحاب العقود السالف إبرامها خلال مدة زمنية لا العام الجاري 2019 ، مهما يكن حجم المنشأة .