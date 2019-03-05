الدفاع المدني يخمد حريقا في محول كهربائي بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة حريقا بمحول كهربائي في حي البيداء، دون إصابات.

وأوضح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة إن الإدارة تلقت بلاغاً بالحريق الساعة 11.55 من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الجهني أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح أن الحريق في المحول بالكامل نتيجة التماس كهربائي، مبيناً أنه تمت “السيطرة على الحريق وإخماده، دون إصابات.