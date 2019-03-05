10 أطعمة لزيادة الحليب لدى الأمهات المرضعات

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض المرضعات من قلة إنتاج الحليب أثناء عملية الرضاعة ، وبشكل عام يمكن زيادة إدرار حليب الأم عن طريق بعض العقاقير ويمكن أن يأتي بتناول الأطعمة والأعشاب التي تزيد من المعروض من حليب الثدي والتي لا يوجد لها أي آثار جانبية.

في هذا السياق نصحت الدكتورة رشا صبري استشاري طب الأطفال والرضاعة الطبيعية بتناول الأطعمة التالية لزيادة إدرار حليب الأم أثناء الرضاعة:

1- الشوفان.

2- الجزر.

3- الخَضراوات الورقية.

4- سمك السلمون.

5- منتجات الألبان.

6- البقوليات.

7- الماء والعصائر الطازجة.

8- البيض.

9- المشروبات الساخنة مثل الحلبة والينسون.

10- التمر.