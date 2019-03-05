” كاف ” يكشف الهيكل التنظيمي لبطولة أمم أفريقيا 2019

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ” كاف ” ، اليوم الثلاثاء، عن الهيكل التنظيمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي يشارك فيها 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويقود هاني أبوريدة الهيكل التنظيمي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية بصفته رئيساً للاتحاد المصري لكرة القدم، بينما يعمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أحمد مجاهد، كمنسق عام، ومدير البطولة، محمد فضل.

وفي السياق نفسه، جاء رؤساء لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ كالتالي: محمد سلطان اللجنة الطبية، أسامة إسماعيل للإعلام، محمد كامل للتسويق، أحمد عبد الله للمسابقات، وطارق كامل للبروتوكول؛ بينما يقود شعبان بسطاوي لجنة الخدمات اللوجستية، حاتم سرور للأمن، محمد عبادة لدعم تكنولوجيا المعلومات، كامل أبو علي للسياحة، محمد عبد المنعم الصاوي للمتطوعين، تامر غنام للمالية، مينا سامح للنقل، وياسر فتحي للتشريع.