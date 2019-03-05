بالفيديو.. الأطعمة المطهوة على الفحم تسبب مشاكل صحية
أظهرت دراسات علمية أن حرق البخور والفحم يؤدي لانطلاق كمية كبيرة من الغازات والمواد الضارة؛ والذي قد يكون بعضها ضار بصحة الإنسان؛ لذا وفي هذا السياق سنتحدث عن هذه الغازات وما قد تسببه من ضرر على الصحة.
وعن هذه الغازات، فإن حرق البخور يطلق غاز ” أول أكسيد الكربون ” وهو غاز سام عند زيادة تركيزه في الهواء عن الحد الطبيعي، وإطلاق غاز الفورملين ” الفورمالديهايد ” ، الذي يؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي.
كما حذرت العديد من الدراسات من وضع الفحم مع الطعام؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى انبعاث المواد الضارة وامتصاص الطعام لمجموعة كبيرة من المواد الهيدروكربونية العطرية والكاربونيلز وغيرها من المركبات الضاره؛ التي تضر بالصحة.
وبناءً على ذلك، يجب تجنب التبخير في الأماكن العامة؛ مراعاة لصحة الأطفال والمرضى الذين يعانون من مشاكل صحيه في الرئه ومرضى الربو.
السلمي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 26 دقيقة
تكفون البخور اثر علينا احنا اللي عندنا ربو
اسالوا الاطباء عن وضع مريض الربو ومعاناته من البخور .
كحه شديده تفزر الصدر وضيق تنفس وزكام وسخونه
تكفه يامن يبخر ساعدونا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67736 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يشفيك ويعافيك اخوي ، اللهم آمين ,,
ياسر الحربي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 21 دقيقة
للاسف البعض يبخر ومايراعي صحة المرضى في الاماكن العامه مثل قاعات الحفلات والمساجد وكانه عايش لوحده
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يحفظ الجميع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67736 ] نشر منذ 14 دقيقة
وانت سالم من كل شر ايها الناصح الطيب ,,
نعم .. يجب تحنب هذه الأدخنه .. واخذ نصيحة هذا الاجودي بعين الإعتبار ,,
,, الله يشفي كل مريض ,, آمين ,,