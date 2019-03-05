دراسة حديثة تكشف عن فوائد هامة للوزن الزائد

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة لعلماء أوروبيين والأمريكيين أن السمنة تساعد على البقاء على قيد الحياة في الرعاية المركزة، وأيضا بعد الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.

وأوضحت الدراسة أن الوزن الزائد يحمي المرضى من الموت بعد السكتة الدماغية، كما يساعد المرضى تعدي أمراض خطيرة في الكلى والقلب.

واستنتج العلماء أن السمنة تساعد على البقاء حيا في الرعاية المركزة وبعد الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة، بالإضافة إلى أنه يعيش أصحاب الوزن الزائد لفترة أطول في حال معاناتهم قصور في القلب.

وشارك في الدراسة ألف شخص مسن في كاليفورنيا عانوا من نزيف دماغي حاد، فاتضح أن الأشخاص الذين لديهم وزن زائد توفوا بنسبة 62% أقل من المرضى ذوي الوزن الطبيعي. في الوقت نفسه، تعافى النحيفون بمرة ونصف أقل بعد سكتة دماغية.

ويعتقد العلماء أن أحد أسباب التأثير الإيجابي للوزن الزائد هو أن أصحابه لديهم احتياطي أكبر بكثير من المواد الغذائية، مما يساعدهم على البقاء أحياء في حال أصاب الجسم حالة طوارئ.