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بعد 16 مليون مشاهدة لألبومها الجديد.. أنغام توجه رسالة خاصة للجمهور

بعد 16 مليون مشاهدة لألبومها الجديد.. أنغام توجه رسالة خاصة للجمهور
القاهرة(صدى):

وصل عدد المشاهدات لألبوم المطربة المصرية أنغام، ” حالة خا2صة جدا ” إلى قرابة 16 مليون مشاهدة لجميع أغاني الألبوم التي بلغ عددها 14 أغنية، بينما جاء أكبر عدد مشاهدات لأغنية ” ياريتك فهمني “، التي حصلت على أكثر من 2 مليون و700 ألف مشاهدة.

ومن جانبها، نشرت ” أنغام ” صورة بوستر الألبوم مكتوب عليها 16 مليون مشاهدة في 10 أيام بجوار علامة يوتيوب، معلقةً: ” شكراً جمهوري الراقي ” .

ومن الجدير بالذكر، أن ” أنغام ” أطلقت أواخر شهر فبراير الماضي، ألبومها الجديد ” حالة خاصة جدًا “، الذي يضم فى جعبته 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب “ليريكال” عبر منصة اليوتيوب.


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