جامعة أم القرى تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عن عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بغير السعوديين في قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة للعنصرين – الرجالي والنسائي – لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة.

وأوضحت الجامعة، أن الشروط التي يجب توافرها هي: ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، ويستثنى من هذا الشرط الحاصل على البرامج التخصصية التالية: برنامج الإقامة في الصيدلة (PGY1) من مركز معترف به من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، بالإضافة لبرنامج (PGY2)، ولا يشترط الاعتراف من الـ ASHP.

وأضافت: دبلوم الصيدلة السريرية العامة وشهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة، وأن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ مساعد) و (محاضر) مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً وهي: صورة الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية -إن وجدت.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 27-06-1440هـ، وحتى يوم الأحد الموافق: 10-07-1440هـ؛ فيما لمزيد من التفاضيل عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا