سانشيز يغيب عن الملاعب لـ 8 أسابيع

طلال الغامدي(صدى):

كشف أحد أفراد الجهاز الطبي لمنتخب تشيلي، عن مدة غياب اللاعب أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد؛ لافتًا إلى أنه يواجه الغياب فترة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في أربطة الركبة خلال فوز يونايتد 3-2 على ساوثامبتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن جانبه، قال بيدرو أوناتي أخصائي العلاج الطبيعي بمنتخب تشيلي أن لاعب المنتخب الوطني سانشيز من المتوقع أن يكون لائقاً للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، وربما يعود في آخر مباراتين ليونايتد في الدوري الممتاز أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي.

ومن الجدير بالذكر، أنه يفتقد يونايتد بالفعل عدة لاعبين بسبب الإصابة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء كما يغيب بول بوغبا بسبب الإيقاف.