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” الشورى ” يطالب وزارة الاتصالات بالتوطين وتأهيل الكوادر البشرية

” الشورى ” يطالب وزارة الاتصالات بالتوطين وتأهيل الكوادر البشرية
الرياض(صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما طالب المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، بتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم ، للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني.


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