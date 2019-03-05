” الشورى ” يطالب وزارة الاتصالات بالتوطين وتأهيل الكوادر البشرية

الرياض(صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما طالب المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، بتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم ، للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني.