” المسند ” يكشف حالة الغبار والعواصف الترابية حتى مايو المقبل

سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات للحالات المناخية هبوب رياح غربية نشطة على المواقع المفتوحة في منطقتي المدينة ومكة وغرب الرياض قد تثير الغبار ، وتشكل سحب ممطرة على المناطق الشمالية خاصةً تبوك .

وأضاف أن درجة الحرارة اليوم ستكون أقل من معدلها السنوي في الشريط الغربي وغرب المملكة وغرب الوسطى وعلى الساحل الشرقي ، وهي من بقايا الموجة الباردة .

وتابع في تغريدته : وفقاً للإحصاءات التاريخية، فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر مايو ، مضيفاً

وتابع، وفقاً للإحصاءات التاريخية، فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر مايو ، مضيفاً هذا ليس توقعاً للمستقبل؛ بل استقراء للماضي .