الذهب يحوم قرب قاع 5 أسابيع مع تعزز الدولار

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء،لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط تعزز الدولار وتفاؤل بشأن اتفاق تجارة من المرجح إبرامه بين الولايات المتحدة والصين، مما نال من إغراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1288.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى 1282.50 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل سعر له منذ 25 يناير كانون الثاني.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1289.80 دولار للأوقية.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، من أعلى مستوياته في أسبوعين عند 96.816 الذي لامسه في الجلسة السابقة.