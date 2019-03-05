فك لغز سلاح ” يوم القيامة ” الروسي

واشنطن(صدى):

تمكنت مجلة أمريكية، من فك لغز الآلة القتالية الروسية المعروفة باسم ” بوسيدون ” ؛ لافتةً إلى إنها فوجئت عندما علمت أن المفاعل النووي لآلة ” بوسيدون ” صُنع في عام 1992 في عهد يلتسين، الرئيس الأول لروسيا عند خروجها من عباءة الاتحاد السوفيتي.

وأوضحت أن الآلة كانت تسمى حينذاك بـ” سكيف ” ؛ فيما تم تغيير اسمها إلى ” ستاتوس 6″ في وقت لاحق، ولها اسم آخر غير رسمي هو “بوسيدون” ، وأجريت تجربة كاملة لها في عام 2008، كما سيعمل بوسيدون الروسي منطلقًا من الغواصة.

وفي السياق نفسه، يجري حاليًا العمل لصنع الغواصات المناسبة التي ستكون جاهزة في وقت قريب، بينمت تقدر ” بوسيدون ” على المناورة حين تسير إلى هدف مزمع تدميره؛ وهو ما يجعل اعتراضها أمرًا مستحيلًا وبإمكانها البحث عن الغواصات المعادية وتدميرها.

وتجدر الإشارة، إلى أن آلة ” بوسيدون ” عبارة عن غواصة روبوتية صغيرة تشبه الطوربيد، وأطلقت المصادر الإعلامية عليها اسم ” طوربيد يوم القيامة “؛ حيث تعمل غواصة ” بوسيدون ” بالطاقة النووية؛ لذا فإن مدة عملها تحت الماء غير محدودة.