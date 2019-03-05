” العمل ” : استغلال الشركات للمادة 77 في فصل المواطنين محدود

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور أحمد الزهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات، أن استغلال الشركات للمادة ” 77 ” في فصل المواطنين، يُعدّ محدودًا وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة.

حيث أكد أن وزارة العمل تقف في المنتصف فيما يتعلق بالمادة ” 77 ” ، وتتابع عملية إنهاء العقود ولا ترى نسباً عالية تستدعي التدخل.

وفي سياق آخر، أوضح ” الزهراني ” أن هناك عزوف من المواطنين لبعض الوظائف والمهن المُتاحة في السوق، مشيرًا إلى أن تلك الإشكالية ليست مسؤولية الوزارة وحدها.

وعن سبب ذلك، أبان أن بعض المواطنين يعتقدون أن لهم أحقية في القطاع العام، وبالتالي ينتظر سنوات ويعتبر نفسه عاطلاً عن العمل ولا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص.