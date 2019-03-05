” العمل ” : استغلال الشركات للمادة 77 في فصل المواطنين محدود
كشف الدكتور أحمد الزهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات، أن استغلال الشركات للمادة ” 77 ” في فصل المواطنين، يُعدّ محدودًا وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة.
حيث أكد أن وزارة العمل تقف في المنتصف فيما يتعلق بالمادة ” 77 ” ، وتتابع عملية إنهاء العقود ولا ترى نسباً عالية تستدعي التدخل.
وفي سياق آخر، أوضح ” الزهراني ” أن هناك عزوف من المواطنين لبعض الوظائف والمهن المُتاحة في السوق، مشيرًا إلى أن تلك الإشكالية ليست مسؤولية الوزارة وحدها.
وعن سبب ذلك، أبان أن بعض المواطنين يعتقدون أن لهم أحقية في القطاع العام، وبالتالي ينتظر سنوات ويعتبر نفسه عاطلاً عن العمل ولا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص.
رااايق[ عدد التعليقات: 6610 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا كلام يقال ياا دكتور أحمد ***!!!
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يعني واللي أنفصل هذا ماهو مواطن عنده عائلة و زوجة وأبناء ** عشان يتمرمط بهذا القانون ***!!!
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ترى أغلب المفصولين * بهذا القانون ****!!
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أنفصلوا لأن المدير الأجنبي * ما يبغاهم * لأنه يبغي يجيب أبناء جلدته مكانهم ***!!!
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لا حول ولا قوة إلا بالله ** الشكوى لغير الله مذله ****
🐪[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 11 دقيقة
الترقيع ماينفع
الماده ال77هدفها اعاقة الفصل التعسفي والاستغناء عن الموظف حتى يحرم من ساند عادل فقيه الي وضعها الله ينتقم منه شر انتقام ولا يريحه عندما ياخذ هلالات من المواطن ويحرمه منها بهذه الماده حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عادل فقيه