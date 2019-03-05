مواد غذائية على الرجال تناولها باستمرار

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد العلاقة الحميمة واحدة من اساسيات الحياة الزوجية السعيدة والمستمرة، وبالتالي لابد من تعزيزها عند الطرفين دوماً للتمتع بهذه العلاقة وديمومتها.

وهناك العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة التي تؤكد أن هناك علاقة وطيدة بين بعض الأطعمة الغذائية بين تقوية القدرة وزيادة نشاط العملية الجنسية بشكل فعال

وبالتالي يسعى الكثير من الرجال دوماً لتعزيزها بشتى الطرق والوسائل ومنها الطعام الصحي القادر على تعزيز هذه القدرة وعلاج بعض المشاكل التي قد تطرأ عليها.

نستعرض هنا بعض الأطعمة الفعالة في تعزيز وتحسين القدرة الجنسية للرجل:

1 – الزنجبيل: تؤكد نتائج الدراسات العلمية أن تناول الزنجبيل مدة ثلاثة أشهر بانتظام يرفع مستوى التستوستيرون بنسبة 17.7%.

2- مواد تحتوي على عنصر الزنك، كاللحوم الحمراء والدجاج والفاصولياء والمكسرات.

3- الرمان: أكدت نتائج دراسات علمية أن تناول الرمان بانتظام يمكن أن يرفع مستوى التستوستيرون بنسبة 24%.

4- مواد غذائية محتوية على عنصر المغنيسيوم: إن انخفاض مستوى هذا العنصر في الجسم مرتبط بزيادة تراكم الدهون تحت الجلد، ما يكبح إنتاج التستوستيرون عند الرجال.

لذلك، يجب تناول العدس والمكسرات والفاصوليا والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والشوكولاتة لكونها غنية بهذا العنصر.

5- مواد غنية بفيتامين “D”: من المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين: سمك التونة، كبد البقر، سمك السردين وأسماك الرنجة.

6- زيت الزيتون: يساعد استخدام زيت الزيتون على زيادة تركيز هرمون “Luteinizing hormone” (هرمون منشط للجسم الأصفر تفرزه الغدة النخامية الأمامية)، يحفز خلايا الخصيتين على إفراز التستوستيرون.

7- الدهون الصحية: يدخل كوليسترول الدهون الصحية المفيدة في تركيب التستوستيرون، لذلك، على الرجال تناول مواد غذائية تحتوي على نسبة من الدهون، حيث أن نقصها يسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم.

8- البصل: ترفع عصارة البصل مستوى الهرمون المنشط للجسم الأصفر، وهذا بدوره يزيد من إنتاج الخصيتين للتستوستيرون، إضافة إلى أن البصل يؤثر إيجابيًا في إنتاج الحيوانات المنوية.