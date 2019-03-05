صورة نادرة لخادم الحرمين يضع حجر أساس مجمع خيري بالدرعية
أظهرت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أثناء وضعه لحجر الأساس لمجمع خيري في الدرعية.
وكان الملك سلمان في الصورة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز، حينها أميرًا للرياض.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن الصورة تعود لتاريخ 1403 هـ _1983 م .
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 1868 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يحفظه ويطول في عمره
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذا بلك مقاس 20 مو حجر اساس زمان يا زمان .. الزمن الجميل