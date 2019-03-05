توجيه جديد بشأن استقدام العمالة الأوغندية

حمود العنزي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد وجهت بعدم استقبال شكاوى متعلقة بتأخر استقدام العمالة المنزلية الأوغندية المعتمدة في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2018 و 9 يناير 2019.

كما وجهت الوزارة بإعفاء المكاتب من غرامات التأخير خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الجانب الأوغندي تأخر في اعتماد العقود بنظام مساند، ما أدى إلى تأخر المكاتب بالمملكة بالتزامها تجاه عملائها.