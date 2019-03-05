توجيه جديد بشأن استقدام العمالة الأوغندية
أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد وجهت بعدم استقبال شكاوى متعلقة بتأخر استقدام العمالة المنزلية الأوغندية المعتمدة في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2018 و 9 يناير 2019.
كما وجهت الوزارة بإعفاء المكاتب من غرامات التأخير خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الجانب الأوغندي تأخر في اعتماد العقود بنظام مساند، ما أدى إلى تأخر المكاتب بالمملكة بالتزامها تجاه عملائها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46853 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيكم العافية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67702 ] نشر منذ 1 ساعة
المشتكى لله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67702 ] نشر منذ 1 ساعة
المشتكى لله ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24023 ] نشر منذ 1 ساعة
وانتم ما عندكم الا الاوغنديه او اثيوبيه
فيه دول في الشرق افضل من افريقيا واقل تكلفه
حاولو تتجهو شرقا يا وزارة العمل