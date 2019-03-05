بالفيديو.. بابتسامتها وأسلوبها مبتعثة تبهر قاضيًا أمريكيًا
أبهرت مبتعثة سعودية في الولايات المتحدة، قاضيًا أمريكيًا، أثناء جلسة لها، بسبب مخالفتها القانون بالوقوف بسيارتها في مكان خاطيء.
وكان القاضي الأمريكي، قد قرر عدم توقيع غرامة على الطالبة وتدعي ” تهاني ” بفضل ابتسامتها وموقفها الإيجابي.
ووجه القاضي لتهاني سؤالا عن دراستها فأجابت: ” إنها تدرس هندسة شبكات إتصالات “، فقرَّر القاضي توقيع نصف المخالفة وقدرها 75 دولار بدلًا من 150 دولار وذلك بسبب كونها طالبة وحتي يكون عادلًا.
وبسؤالها عن رأيها في المدينة وهل هي مستمتعة في العيش فيها؛ ردَّت بـ ” لا ” ؛ مما أثار استغراب القاضي .
وعللت تهاني، إجابتها بسبب تحطيم زجاج سيارتها أكثر من مرة والكتابة أيضًا على زجاج سيارتها، مرجحة أن يكون شباب مخمور من قام بذلك.
وبعدما علم القاضي بهذا الأمر قرر عدم توقيع مخالفة نهائيًا على الطالبة المبتعثة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46852 ] نشر منذ 53 دقيقة
بنت راااااااائعه
جاني المقطع امس العصر
اعجبتني
مو الأمريكية الي قبلها عند نفس القاضي
تبكي🙂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67699 ] نشر منذ 53 دقيقة
زين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67699 ] نشر منذ 53 دقيقة
زين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46852 ] نشر منذ 47 دقيقة
معنويات أبناء الصحراء دائمآ مرتفعه
تلقاه متكي في الأستراحة
صافقه ساهر وعنده توقيف خدمات وعلية إيجار بيت وفواتير متراكمة ومتهاوش مع أم العيال
وقاعد مبسوط ويقول قطة التيس المتدي يعيال
ولا المرأه
تلقاها متهاوشه مع البنات في القروب
وتنظف وتغسل وتطبخ وتنفخ
وتذاكر للعيال وترسل لزوجها رسايل طلبات المطبخ والعيال
وتكلم صديقتها باالجوال والأذن الثانية تكلم أمها بسماعة التلفون
وشايلة هم الصغير والكبير
وتعبانه طول اليوم
ولاراحت زواج صديقتها
كسرت الدنيا 😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24021 ] نشر منذ 30 دقيقة
ما شاء الله وتبارك
اعجبت القاضي باسلوبها الجميل وابتسامتها العريضه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46852 ] نشر منذ 22 دقيقة
بس عليها أبتسامة
تطيح الطير من السماء☺️
هذي لو تبتسم قدامي
يمكن يغمى علي😲