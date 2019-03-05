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بالفيديو.. بابتسامتها وأسلوبها مبتعثة تبهر قاضيًا أمريكيًا

بالفيديو.. بابتسامتها وأسلوبها مبتعثة تبهر قاضيًا أمريكيًا
واشنطن(صدى):

أبهرت مبتعثة سعودية في الولايات المتحدة، قاضيًا أمريكيًا، أثناء جلسة لها، بسبب مخالفتها القانون بالوقوف بسيارتها في مكان خاطيء.

وكان القاضي الأمريكي، قد قرر عدم توقيع غرامة على الطالبة وتدعي ” تهاني ” بفضل ابتسامتها وموقفها الإيجابي.

ووجه القاضي لتهاني سؤالا عن دراستها فأجابت: ” إنها تدرس هندسة شبكات إتصالات “، فقرَّر القاضي توقيع نصف المخالفة وقدرها 75 دولار بدلًا من 150 دولار وذلك بسبب كونها طالبة وحتي يكون عادلًا.

وبسؤالها عن رأيها في المدينة وهل هي مستمتعة في العيش فيها؛ ردَّت بـ ” لا ” ؛ مما أثار استغراب القاضي .

وعللت تهاني، إجابتها بسبب تحطيم زجاج سيارتها أكثر من مرة والكتابة أيضًا على زجاج سيارتها، مرجحة أن يكون شباب مخمور من قام بذلك.

وبعدما علم القاضي بهذا الأمر قرر عدم توقيع مخالفة نهائيًا على الطالبة المبتعثة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46852 ] نشر منذ 47 دقيقة

معنويات أبناء الصحراء دائمآ مرتفعه
تلقاه متكي في الأستراحة
صافقه ساهر وعنده توقيف خدمات وعلية إيجار بيت وفواتير متراكمة ومتهاوش مع أم العيال
وقاعد مبسوط ويقول قطة التيس المتدي يعيال
ولا المرأه
تلقاها متهاوشه مع البنات في القروب
وتنظف وتغسل وتطبخ وتنفخ
وتذاكر للعيال وترسل لزوجها رسايل طلبات المطبخ والعيال
وتكلم صديقتها باالجوال والأذن الثانية تكلم أمها بسماعة التلفون
وشايلة هم الصغير والكبير
وتعبانه طول اليوم
ولاراحت زواج صديقتها
كسرت الدنيا 😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 24021 ] نشر منذ 30 دقيقة

ما شاء الله وتبارك
اعجبت القاضي باسلوبها الجميل وابتسامتها العريضه

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