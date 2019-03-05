سيدة تستعين بـ 4 رجال لاغتصاب وقتل صديقتها

القاهرة(صدى):

لقيت صاحبة مكتب عقارات في مصر ،مصرعها، بعد تخطيط صديقتها الخائنة لاغتصابها وقتلها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها .

وكانت المجني عليها قد تعرفت لصديقتها المتهمة أثناء عملها بمكتب عقارات خاص بها و تطورت بينهما العلاقة حتى أصبحا مقربتان.

ومرت المتهمة بضائقة مالية حاولت الخروج منها الا ان الشيطان وسوس لها بسرقة صديقتها والاستيلاء على اموالها مستغلة كونها تسكن بمفردها.

واتفقت المتهمة على سرقة وقتل صديقتها مستعينة بـ 4 رجال، حيث دخلت إلى منزل القتيلة وتركت باب الشقة مفتوحا وبعد دخولها بنصف ساعة حضر المتهمون إلى المنزل واختبئوا.

وبالفعل تم تنفيذ المخطط على اكمل وجه وبعد ساعة دخلت المجني عليها الى غرفتها للنوم لتتفاجأ بالمتهمين داخل غرفتها، وقاموا باغتصابها ثم خنقها حتى الموت والاستيلاء على المشغولات الذهبية ومبالغ مالية والهاتف المحمول الخاص بها.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية التي قررت حجز القضية لجلسة 26 مارس للحكم.