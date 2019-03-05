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ماجد عبدالله: فيتوريا لم يوفق في اختيار الأجانب وحمد الله لا يمكنه النجاح بمفرده

ماجد عبدالله: فيتوريا لم يوفق في اختيار الأجانب وحمد الله لا يمكنه النجاح بمفرده
طلال الغامدي(صدى):

أكد أسطورة نادي النصر السابق ماجد عبدالله، أن مدرب نادي النصر روي فيتوريا، لم يوفق في اختبار اللاعبين الاجانب في مباراة الفريق مع الوصل الإماراتي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال ماجد عبدالله خلال لقائه ببرنامج ” الوقت الأصلي ” ،إن عبد الرازق حمد الله بمفرده لا يمكنه تقجديم شيئ، وأنه كان بحاجة إلى لاعب آخر بجانبه يعطيه المجال لتسجيل الأهداف ، مثل امرابط أو أحمد موسى، مضيفًا : ” كل ما قويت هجومي كل ما قل الضغط على دفاعي ” .

يذكر أن النصر قد خسر، أمس الأثنين، في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا 2019 أمام الوصل الإماراتي 0-1.

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