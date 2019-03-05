رفضت تحضير الطعام..رجل يقطع رأس زوجته بعد أيام من زفافهما
أقدم رجل مصري على جريمة شنعاء، حيث قتل عروسه بعد 9 أيام من زواجهما، مبررًا فعلته بأنه طلب من زوجته تحضير الطعام لكنها رفضت.
وكان الجاني قد طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها متعبة جدا، ما أدى لحدوث مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.
واعترف المتهم بقتل زوجته، فبعد الاعتداء عليها بآلة حادة، أخذ رمحا خشبيا وغرزه في جسدها.
ثم أخذ سكينا كبيرا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها، مرجعا السبب إلى أن المجني عليها شتمته، وضربته.
كما أثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46844 ] نشر منذ 36 دقيقة
ياساتر يارب
ليش كذا😱
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67681 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
… الله يرحم زوجنه ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ,,
,, الظاهر ان الشيطان لابسه هو ، اما الزوجه اظنخا مغلوبه على امرها ،،،