رفضت تحضير الطعام..رجل يقطع رأس زوجته بعد أيام من زفافهما

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على جريمة شنعاء، حيث قتل عروسه بعد 9 أيام من زواجهما، مبررًا فعلته بأنه طلب من زوجته تحضير الطعام لكنها رفضت.

وكان الجاني قد طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها متعبة جدا، ما أدى لحدوث مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.

واعترف المتهم بقتل زوجته، فبعد الاعتداء عليها بآلة حادة، أخذ رمحا خشبيا وغرزه في جسدها.

ثم أخذ سكينا كبيرا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها، مرجعا السبب إلى أن المجني عليها شتمته، وضربته.

كما أثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.