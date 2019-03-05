بعد سجنه 17 عامًا..الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا عقب أسبوع من الإفراج عنه

القدس(صدى):

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أسير فلسطيني من مدينة القدس، بعد أن أفرجت عنه الأسبوع الماضي، عقب إنهاء مدة محكوميته.

واستدعت سلطات الاحتلال الأسير المقدسيّ عبد الرحمن محمود 39عاماً، وقامت باعتقاله ثانية دون أسباب واضحة ولا توجيه لائحة اتهام، وذلك بعد قضائه 17 عاماً داخل السجن.

وكان الاحتلال قد قام باعتقال الأسير محمود عام 2002 بتهمة القيام بأعمال فدائية ضد جنوده.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تنفذ يوميًا حملات مداهمة البيوت، واعتقال الفلسطينيين في مدينة القدس، ومدن وقرى الضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي.