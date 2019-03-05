درندري متمسكة بتوصيتها: لا يوجد نص صريح في نظام وثائق السفر بتقييد سفر المرأة بولي أمرها

عادل الحربي(صدى):

لا زالت عضو مجلس الشورى إقبال درندري، متمسكة بالدفاع عن توصيتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، وذلك عقب رفضها من قبل المجلس، أمس الإثنين.

ووصفت درندري رد اللجنة المختصة في الشورى على أن التأخير في تفعيل الأمر السامي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مرتبط فقط ببعض القطاعات في الوزارة، وهو وفق الأنظمة واللوائح، وأن أي تغيير يلزم أن يكون عبر المادة 23 التي تتيح لأعضاء المجلس تعديل الأنظمة؛ بالـ ” غير الدقيق ” .

وأكدت على عدم وجود نص صريح في نظام وثائق السفر بتقييد سفر المرأة الخارجي أو استخراج أو تجديد جواز سفرها بولي أمرها، لافتة إلى أن اللوائح ترجع الأمر إلى التعليمات.

وشددت درندري على ضرورة إنهاء معاناة النساء ،مشيرة إلى أن بعضهن محرومات من حق التعليم والابتعاث والعلاج بسبب أن ولي أمرها يرفض أن يستخرج جواز سفر لها أو أن يجدده.

وأشارت إلى أن ثمة نساء في الـ70 من عمرهن منعن من السفر مع أبنائهن بحجة أن الذي يرافقها ليس المحرم المسجل.

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