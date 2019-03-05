جدة تقتل حفيدها بسبب تبوله اللا إرادي!

القاهرة(صدى):

في واقعة صادمة، تجردت سيدة مسنة مصرية من إنسانيتها، مقدمة على قتل حفيدها الصغير ،بالضرب المبرح.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على السيدة العجوز لاتهامها بقتل حفيدها بالضرب المبرح ليلقى مصرعه داخل شقتها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من مستشفى حكومى باستقبالها طفلا في عمر الزهور متوفي وبصحبته سيدة عجوز.

وتبين وجود آثار اعتداء بالضرب في أنحاء متفرقة من جسد الطفل المتوفي، وأن جدته وراء ارتكاب الواقعة وانها دائمة الاعتداء عليه بالضرب بسبب تبوله اللا إرادي.

وتم التحفظ على الجانية بقسم الشرطة لحين عرضها على النيابة العامة.