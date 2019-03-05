بعد تعيينها مديرًا عامًا للاستثمار بهيئة الرياضة..مالا تعرفه عن أضواء العريفي

نواف السالم(صدى):

كُلفت عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء عبد الرحمن العريفي، بأعمال مدير عام إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للرياضة، بقرار من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وتعتبر العريفي أول سعودية تحصل على عضوية اتحاد القدم السعودي، وهي عضو في لجنة المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنها عضو في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وتملك العريفي خبرة واسعة في الرياضة المجتمعية في المملكة، وهي مديرة سابقة لصندوق الأسهم في السعودي الفرنسي كابيتال.

وبدأت مشوارها مع الرياضة بتأسيس نادي اليمامة النسائي، أول نادٍ سعودي نسائي، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإدارة المالية ،من جامعة اليمامة، ودبلوم الإدارة الرياضية للعبة كرة القدم، وشهادة التحكيم من اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم.

وكانت العريفي قد صرحت بأنها ليست جديدة في مجال الرياضة، وتعتبر كرة القدم حب وشغف منذ الصغر.